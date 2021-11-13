О нас
Report Georgia
Аудио новости

ЧМ-2022: Еще пять стран вышли в плей-офф

ЧМ-2022: Еще пять стран вышли в плей-офф Состоялись очередные матчи девятого тура отборочного раунда европейской зоны ЧМ-2022 по футболу.
Футбол
13 ноября 2021 г. 02:10
ЧМ-2022: Еще пять стран вышли в плей-офф

Состоялись очередные матчи девятого тура отборочного раунда европейской зоны ЧМ-2022 по футболу.

Как передает Report, во второй день в 3 группах состоялись 8 матчей. После них, еще пять стран обеспечили себе путевку в плей-офф.

Это сборные Италии, Швейцарии, Шотландии, Англии и Польши.

ЧМ-2022, отборочный раунд

IX тур

12 ноября

Группа C.

23:45. Северная Ирландия - Литва - 1:0

23:45. Италия - Швейцария - 1:1

Очки: Италия 15 (7 игр), Швейцария - 15 (7), Северная Ирландия - 8 (7), Болгария - 8 (7), Литва - 3 (8).

Группа F.

21:00. Молдова - Шотландия - 0:2

23:45. Дания - Фарерские острова - 3:1

23:45. Австрия - Израиль - 4:2

Очки: Дания - 27, Шотландия - 20, Израиль - 13, Австрия - 13, Фарерские острова - 4, Молдова - 1.

Группа I.

23:45. Андорра - Польша - 1:4

23:45. Венгрия - Сан-Марино - 4:0

23:45. Англия - Албания - 5:0

Очки: Англия - 23, Польша - 20, Албания - 15, Венгрия - 14, Андорра - 6, Сан-Марино - 0.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ВидеоDÇ-2022: Daha 5 ölkə pley-offa vəsiqəni təmin edib

Экслюзивные новости

Ведется работа по включению Шуши и Азыхской пещеры в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Ведется работа по включению Шуши и Азыхской пещеры в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
12 ноября 2021 г. 15:43
Посол: Германия готова сотрудничать в вопросе очищения водных ресурсов освобожденных земель
Посол: Германия готова сотрудничать в вопросе очищения водных ресурсов освобожденных земель
12 ноября 2021 г. 11:33
Микаил Джаббаров: Логистические коридоры будут использоваться эффективнее
Микаил Джаббаров: Логистические коридоры будут использоваться эффективнее
11 ноября 2021 г. 17:40
Правительство готовит документ о предоставлении пособий ветеранам войны
Правительство готовит документ о предоставлении пособий ветеранам войны
11 ноября 2021 г. 14:36
Возобновился транзит туркменской нефти Dragon Oil через БТД
Возобновился транзит туркменской нефти Dragon Oil через БТД
11 ноября 2021 г. 11:37
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
10 ноября 2021 г. 17:50
TRACECA: Основная тема переговоров с ЕС – открытие Зангезурского коридора
TRACECA: Основная тема переговоров с ЕС – открытие Зангезурского коридора
10 ноября 2021 г. 13:10
ВОЗ: Пандемия коронавируса все еще в самом разгаре
ВОЗ: Пандемия коронавируса все еще в самом разгаре
10 ноября 2021 г. 13:10
Генконсул: Между Пакистаном и Азербайджаном откроются прямые авиарейсы
Генконсул: Между Пакистаном и Азербайджаном откроются прямые авиарейсы
9 ноября 2021 г. 07:38
Армяне попытались устроить провокацию в Нью-Йорке во время автопробега по случаю Дня Победы
Армяне попытались устроить провокацию в Нью-Йорке во время автопробега по случаю Дня Победы
8 ноября 2021 г. 17:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi