ЧМ-2022: Еще пять стран вышли в плей-офф

Состоялись очередные матчи девятого тура отборочного раунда европейской зоны ЧМ-2022 по футболу.
Как передает Report, во второй день в 3 группах состоялись 8 матчей. После них, еще пять стран обеспечили себе путевку в плей-офф.
Это сборные Италии, Швейцарии, Шотландии, Англии и Польши.
ЧМ-2022, отборочный раунд
IX тур
12 ноября
Группа C.
23:45. Северная Ирландия - Литва - 1:0
23:45. Италия - Швейцария - 1:1
Очки: Италия 15 (7 игр), Швейцария - 15 (7), Северная Ирландия - 8 (7), Болгария - 8 (7), Литва - 3 (8).
Группа F.
21:00. Молдова - Шотландия - 0:2
23:45. Дания - Фарерские острова - 3:1
23:45. Австрия - Израиль - 4:2
Очки: Дания - 27, Шотландия - 20, Израиль - 13, Австрия - 13, Фарерские острова - 4, Молдова - 1.
Группа I.
23:45. Андорра - Польша - 1:4
23:45. Венгрия - Сан-Марино - 4:0
23:45. Англия - Албания - 5:0
Очки: Англия - 23, Польша - 20, Албания - 15, Венгрия - 14, Андорра - 6, Сан-Марино - 0.