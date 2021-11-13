ЧМ-2022: Еще пять стран вышли в плей-офф

Состоялись очередные матчи девятого тура отборочного раунда европейской зоны ЧМ-2022 по футболу.

Состоялись очередные матчи девятого тура отборочного раунда европейской зоны ЧМ-2022 по футболу.

Как передает Report, во второй день в 3 группах состоялись 8 матчей. После них, еще пять стран обеспечили себе путевку в плей-офф.

Это сборные Италии, Швейцарии, Шотландии, Англии и Польши.

ЧМ-2022, отборочный раунд

IX тур

12 ноября

Группа C.

23:45. Северная Ирландия - Литва - 1:0

23:45. Италия - Швейцария - 1:1

Очки: Италия 15 (7 игр), Швейцария - 15 (7), Северная Ирландия - 8 (7), Болгария - 8 (7), Литва - 3 (8).

Группа F.

21:00. Молдова - Шотландия - 0:2

23:45. Дания - Фарерские острова - 3:1

23:45. Австрия - Израиль - 4:2

Очки: Дания - 27, Шотландия - 20, Израиль - 13, Австрия - 13, Фарерские острова - 4, Молдова - 1.

Группа I.

23:45. Андорра - Польша - 1:4

23:45. Венгрия - Сан-Марино - 4:0

23:45. Англия - Албания - 5:0

Очки: Англия - 23, Польша - 20, Албания - 15, Венгрия - 14, Андорра - 6, Сан-Марино - 0.