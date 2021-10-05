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ЧМ-2022: Более 300 фанатов приедут в Баку поддержать сборную Ирландии

ЧМ-2022: Более 300 фанатов приедут в Баку поддержать сборную Ирландии Поддержать сборную Ирландии, которая станет гостем сборной Азербайджана в Баку в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, приедут фанаты этого клуба.
Футбол
5 октября 2021 г. 10:51
ЧМ-2022: Более 300 фанатов приедут в Баку поддержать сборную Ирландии

Поддержать сборную Ирландии, которая станет гостем сборной Азербайджана в Баку в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, приедут фанаты этого клуба. 

Как передает Report со ссылкой на İrishexaminer, подопечных главного тренера Стивена Кенни поддержат более 300 болельщиков.

Издание пишет, что у ирландских болельщиков не возникнет проблем с приобретением билетов на игру на Бакинском олимпийском стадионе, в отличие от Португалии.

Матч Азербайджан – Ирландия состоится 9 октября и стартует в 20:00.

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Версия на английском языке WC-2022: Number of Irish fans coming to Baku revealed
Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: İrlandiya yığması üçün Bakıya gələcək azarkeşlərin sayı açıqlanıb

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