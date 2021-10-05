ЧМ-2022: Более 300 фанатов приедут в Баку поддержать сборную Ирландии

Поддержать сборную Ирландии, которая станет гостем сборной Азербайджана в Баку в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, приедут фанаты этого клуба.

Поддержать сборную Ирландии, которая станет гостем сборной Азербайджана в Баку в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, приедут фанаты этого клуба.

Как передает Report со ссылкой на İrishexaminer, подопечных главного тренера Стивена Кенни поддержат более 300 болельщиков.

Издание пишет, что у ирландских болельщиков не возникнет проблем с приобретением билетов на игру на Бакинском олимпийском стадионе, в отличие от Португалии.

Матч Азербайджан – Ирландия состоится 9 октября и стартует в 20:00.