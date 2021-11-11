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ЧМ-2022: Азербайджан уступил Люксембургу

ЧМ-2022: Азербайджан уступил Люксембургу Стартовал отборочный матч чемпионата мира 2022 года между сборными Азербайджана и Люксембурга.
Футбол
11 ноября 2021 г. 22:54
ЧМ-2022: Азербайджан уступил Люксембургу

На Бакинском олимпийском стадионе завершился отборочный матч чемпионата мира 2022 года между сборными Азербайджана и Люксембурга.

Как сообщает Report, во встрече со счетом 3:1 победу одержали гости.

На 82-й минуте Азер Салахлы забил один из пропущенных мячей - 1:3. У Люксембурга отличились Джорсен Родригес (67 и 90-я мин.) и Себастьян Тилл (78-я мин.).

22:40

На Бакинском олимпийском стадионе проходит отборочный матч чемпионата мира 2022 года между сборными Азербайджана и Люксембурга.

Как сообщает Report, во встрече со счетом 2:1 ведут гости.

На 82-й минуте Азер Салахлы забил один из пропущенных мячей - 1:2. У Люксембурга отличились Джорсен Родригес (67-я мин.) и Себастьян Тилл (78-я мин.)

21:47

Завершился первый тайм отборочного матча чемпионата мира 2022 года между сборными Азербайджана и Люксембурга.

Как сообщает Report, во встрече, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе счет не открыт.

21:00

Стартовал отборочный матч чемпионата мира 2022 года между сборными Азербайджана и Люксембурга.

Как сообщает Report, встреча на Бакинском олимпийском стадионе началась в 21:00.

Отметим, что игру судит австрийский рефери ФИФА Мануэль Шуттенгрубер.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDÇ-2022: Azərbaycan millisi seçmə mərhələni məğlubiyyətlə başa vurub

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