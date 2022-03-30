ЧМ-2022: Аргентина в добавленное время упустила победу над Эквадором

Завершился матч заключительного тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором национальная команда Эквадора принимала Аргентину. Встреча прошла в Гуаякиль на стадионе «Монументаль — Банко Пичинча» и завершилась со счётом 1:1.

Завершился матч заключительного тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором национальная команда Эквадора принимала Аргентину.

Как передает Report, встреча прошла в Гуаякиль на стадионе "Монументаль - Банко Пичинча" и завершилась вничью 1:1.

Сборная Аргентины открыла счет матче на 24-й минуте после точного удара Хулиана Альвареса. Хозяева восстановили равновесие на третьей компенсированной мире после гола Эннеры Валенсии.

Аргентина осталась на втором месте в турнирной таблице, записав в свой актив 39 очков. Эквадор, в свою очередь, финишировал на третьем месте, набрав 26 очков.

Обе команды гарантировали себе участие в финальной стадии чемпионата мира в Катаре. Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира пройдет в Дохе 1 апреля.