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ЧМ-2022: Аргентина одержала победу, Бразилия сыграла вничью

ЧМ-2022: Аргентина одержала победу, Бразилия сыграла вничью Сборная Аргентины в рамках отборочного тура Чемпионата мира по футболу 2022 года в Южной Америке приняла Уругвай.
Футбол
11 октября 2021 г. 09:53
ЧМ-2022: Аргентина одержала победу, Бразилия сыграла вничью

Сборная Аргентины в рамках отборочного тура Чемпионата мира по футболу 2022 года в Южной Америке приняла Уругвай.

Как передает Report, встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0.

Голы на 38-й минуте забил Лионель Месси, на 44-й - Родриго Де Пауль, на 64-й - Лаутаро Мартинес. Месси  в 155-й игре за сборную забил 80-й гол. Звездный форвард забил 9-й гол за сборную в 2021 году.

Сборная Бразилии на выездной игре с Колумбией сыграла в  безголевую ничью.

Бразилия лидирует в группе с 28-ю очками. Аргентина на втором месте с 22-мя очками, Эквадор и Уругвай с 16-ю очками занимают 3 и 4 места, а Колумбия с 15-ю очками - пятая.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоDÇ-2022: Argentina qələbə qazanıb, Braziliya heç-heçə edib

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