ЧМ-2022: Аргентина одержала победу, Бразилия сыграла вничью

Сборная Аргентины в рамках отборочного тура Чемпионата мира по футболу 2022 года в Южной Америке приняла Уругвай.

Сборная Аргентины в рамках отборочного тура Чемпионата мира по футболу 2022 года в Южной Америке приняла Уругвай.

Как передает Report, встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0.

Голы на 38-й минуте забил Лионель Месси, на 44-й - Родриго Де Пауль, на 64-й - Лаутаро Мартинес. Месси в 155-й игре за сборную забил 80-й гол. Звездный форвард забил 9-й гол за сборную в 2021 году.

Сборная Бразилии на выездной игре с Колумбией сыграла в безголевую ничью.

Бразилия лидирует в группе с 28-ю очками. Аргентина на втором месте с 22-мя очками, Эквадор и Уругвай с 16-ю очками занимают 3 и 4 места, а Колумбия с 15-ю очками - пятая.