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ЧМ-2022: Англия и Швейцария едут в Катар

ЧМ-2022: Англия и Швейцария едут в Катар Еще восемь матчей X тура прошли в рамках отборочного раунда ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.
Футбол
16 ноября 2021 г. 02:10
ЧМ-2022: Англия и Швейцария едут в Катар

Еще восемь матчей X тура прошли в рамках отборочного раунда ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.

Как сообщает Report, после матчей в группах C, F и I две команды напрямую вышли в финальную часть.

Это сборная Швейцарии, дома обыгравшая Болгарию - 4:0 и Англия, в гостях победившая Сан-Марино с разгромным счетом 10:0.

ЧМ-2022, отборочный раунд

X тур

15 ноября

Группа C.

23:45. Северная Ирландия - Италия - 0:0

23:45. Швейцария - Болгария - 4:0

Очки: Швейцария - 18, Италия - 16, Северная Ирландия - 9, Болгария - 8, Литва - 3.

Группа F.

23:45. Израиль - Фарерские острова - 3:2

23:45. Шотландия - Дания - 2:0

23:45. Австрия - Молдова - 4:1

Очки: Дания - 27, Шотландия - 23, Израиль - 16, Австрия - 16, Фарерские острова - 4, Молдова - 1.

Группа I.

23:45. Сан-Марино - Англия - 0:10

23:45. Албания - Андорра - 1:0

23:45. Польша - Венгрия - 1:2

Очки: Англия - 26, Польша - 20, Албания - 18, Венгрия - 17, Андорра - 6, Сан-Марино - 0.

Ранее сборные Германии, Дании, Бельгии, Франции, Хорватии, Сербии и Испании из европейской зоны квалифицировались на ЧМ-2022. В плей-оффе сыграют Португалия, Швеция, Шотландия, Россия и Северная Македония.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоDÇ-2022: İngiltərə və İsveçrə final mərhələsinə, İtaliya və Polşa pley-offa vəsiqə əldə edib

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