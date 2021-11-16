ЧМ-2022: Англия и Швейцария едут в Катар

Еще восемь матчей X тура прошли в рамках отборочного раунда ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.
Как сообщает Report, после матчей в группах C, F и I две команды напрямую вышли в финальную часть.
Это сборная Швейцарии, дома обыгравшая Болгарию - 4:0 и Англия, в гостях победившая Сан-Марино с разгромным счетом 10:0.
ЧМ-2022, отборочный раунд
X тур
15 ноября
Группа C.
23:45. Северная Ирландия - Италия - 0:0
23:45. Швейцария - Болгария - 4:0
Очки: Швейцария - 18, Италия - 16, Северная Ирландия - 9, Болгария - 8, Литва - 3.
Группа F.
23:45. Израиль - Фарерские острова - 3:2
23:45. Шотландия - Дания - 2:0
23:45. Австрия - Молдова - 4:1
Очки: Дания - 27, Шотландия - 23, Израиль - 16, Австрия - 16, Фарерские острова - 4, Молдова - 1.
Группа I.
23:45. Сан-Марино - Англия - 0:10
23:45. Албания - Андорра - 1:0
23:45. Польша - Венгрия - 1:2
Очки: Англия - 26, Польша - 20, Албания - 18, Венгрия - 17, Андорра - 6, Сан-Марино - 0.
Ранее сборные Германии, Дании, Бельгии, Франции, Хорватии, Сербии и Испании из европейской зоны квалифицировались на ЧМ-2022. В плей-оффе сыграют Португалия, Швеция, Шотландия, Россия и Северная Македония.