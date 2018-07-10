ЧМ-2018: В Москве арестованы таксисты-армяне, ограбившие комментатора BBC

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Установлено, что таксисты, ограбившие в Москве футбольного комментатора BBC, являются армянами.

Как сообщает Report, это Арамаис Бадалян и Лендруш Седракян. Оба заключены под стражу на 2 месяца, по приговору Таганского суда они лишены свободы до 7 сентября.

Злоумышленники, которые занимались нелегальным извозом, предложили иностранцу свои услуги, посадили в машину и угостили кофе, после чего тот потерял сознание. Проснувшись, он обнаружил пропажу iPhone 8 и кредитных карт.

За это время преступники успели воспользоваться банковским счетом британца.

По факту ведется расследование.

Подозреваемых задержали, они сознались в содеянном.