ЧМ-2018: Стартовал последний тур отборочного раунда

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Стартовал последний тур отборочного цикла ЧМ-2018 по футболу, который состоится в России.

Как передает Report, в первый игровой день последнего тура в трех группах состоялось 9 противостояний.

Сначала состоялись игры в группах E и F, а затем сошлись команды из группы C.

В группе Е сборная Польши, победив Черногорию, напрямую отправилась в финальную стадию ЧМ-2018, в то время как Дания, сыграв вничью с Румынией, будет пробиваться на Мундиаль в России через плей-офф.

В группе F сборная Англия обеспечила себе выход из группы еще в прошлом туре, а вот за второе место, дающее право сразиться в матчах плей-офф боролось сразу 3 команды.

Словения сыграла вничью с Шотландией, в то время как Словакия разгромила Мальту. Словакия набрала одинаковое количество очков с Шотландией, но по личным встречам обошла горцев.(3:0,0:1) и заняла заветное второе место.

В группе C, Германия разгромила Азербайджан, а Чехия расправилась с Сан Марино.

Норвегия обыграла сборную Северной Ирландии с минимальным счетом.Таким образом, в этой группе после финального тура изменений в турнирной таблице не произошло.

Чемпионат мира

Отборочный групповой раунд, X тур

8 октября

Группа C

22:45. Чехия - Сан Марино - 5:0

Голы: Михаэль Крменчик, 8; 23. Ян Копиц, 27. Филип Новак, 71. Вацлав Кадлец, 83

22:45. Германия - Азербайджан - 5:1

Голы: Леон Горецка, 4; 66. Сандро Вагнер, 55. Антонио Рюдигер, 64. Эмре Джан, 81 – Рамиль Шейдаев, 34

22:45. Норвегия – Северная Ирландия - 1:0

Гол: Крис Брант, 71-автогол

Набранные очки: Германия - 30, Северная Ирландия - 22, Чехия - 15, Норвегия - 13, Азербайджан - 10, Сан Марино - 0.

Группа E

20:00. Дания - Румыния - 1:1

Голы: Кристиан Эриксен, 60-с пенальти – Чиприан Дьяк, 88

Красная карточка: Кристиан Ганья, 63 (Румыния)

20:00. Казахстан - Армения - 1:1

Голы: Бауржан Турысбек, 64 – Генрих Мхитарян, 26

20:00. Польша - Черногория - 4:2

Голы: Кржиштоф Мачински, 6. Камиль Гросицки, 16. Роберт Левандовски, 85. Филип Стойкович, 87-автогол – Стефан Мугоша, 78. Ярко Томашевиц, 83

Набранные очки: Польша- 25, Дания- 20, Черногория - 16, Румыния - 13, Армения - 7, Казахстан - 3.

Группа F

20:00. Литва – Англия - 0:1

Гол: Харри Кейн, 27-с пенальти

20:00. Словакия - Мальта - 3:0

Голы: Адам Немец, 33; 62. Андрей Дуда, 69

20:00. Словения - Шотландия - 2:2

Голы: Роман Безжак, 52; 72 – Ли Гриффитс, 32. Роберт Снодграсс, 88

Красная карточка: Бостьян Сезар, 90+2 (Словения)

Набранные очки: Англия - 26, Словакия - 18, Шотландия - 18, Словения - 15, Литва - 6, Мальта- 1.