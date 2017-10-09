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    ЧМ-2018: Стартовал последний тур отборочного раунда

    Сначала состоялись игры в группах E и F, а затем сошлись команды из группы C

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Стартовал последний тур отборочного цикла ЧМ-2018 по футболу, который состоится в России.

    Как передает Report, в первый игровой день последнего тура в трех группах  состоялось 9 противостояний.

    Сначала состоялись игры в группах E и F, а затем сошлись команды из группы C.

    В группе Е сборная Польши, победив Черногорию, напрямую отправилась в финальную стадию ЧМ-2018, в то время как Дания, сыграв вничью с Румынией, будет пробиваться на Мундиаль в России через плей-офф.

    В группе F сборная Англия обеспечила себе выход из группы еще в прошлом туре, а вот за второе место, дающее право сразиться в матчах плей-офф боролось сразу 3 команды.

    Словения сыграла вничью с Шотландией, в то время как Словакия разгромила Мальту. Словакия набрала одинаковое количество очков с Шотландией, но по личным встречам обошла горцев.(3:0,0:1) и заняла заветное второе место.

    В группе C, Германия разгромила Азербайджан, а Чехия расправилась с Сан Марино.

    Норвегия обыграла сборную Северной Ирландии с минимальным счетом.Таким образом, в этой группе после финального тура изменений в турнирной таблице не произошло.

    Чемпионат мира

    Отборочный групповой раунд, X тур

    8 октября

    Группа C

    22:45. Чехия - Сан Марино - 5:0

    Голы: Михаэль Крменчик, 8; 23. Ян Копиц, 27. Филип Новак, 71. Вацлав Кадлец, 83

    22:45. Германия - Азербайджан - 5:1

    Голы: Леон Горецка, 4; 66. Сандро Вагнер, 55. Антонио Рюдигер, 64. Эмре Джан, 81 – Рамиль Шейдаев, 34

    22:45. Норвегия – Северная Ирландия - 1:0

    Гол: Крис Брант, 71-автогол

    Набранные очки: Германия - 30, Северная Ирландия - 22, Чехия - 15, Норвегия - 13, Азербайджан - 10, Сан Марино - 0.

    Группа E

    20:00. Дания - Румыния - 1:1

    Голы: Кристиан Эриксен, 60-с пенальти – Чиприан Дьяк, 88

    Красная карточка: Кристиан Ганья, 63 (Румыния)

    20:00. Казахстан - Армения - 1:1

    Голы: Бауржан Турысбек, 64 – Генрих Мхитарян, 26

    20:00. Польша - Черногория - 4:2

    Голы: Кржиштоф Мачински, 6. Камиль Гросицки, 16. Роберт Левандовски, 85. Филип Стойкович, 87-автогол – Стефан Мугоша, 78. Ярко Томашевиц, 83

    Набранные очки: Польша- 25, Дания- 20, Черногория - 16, Румыния - 13, Армения - 7, Казахстан - 3.

    Группа F

    20:00. Литва – Англия - 0:1

    Гол: Харри Кейн, 27-с пенальти

    20:00. Словакия - Мальта - 3:0

    Голы: Адам Немец, 33; 62. Андрей Дуда, 69

    20:00. Словения - Шотландия - 2:2

    Голы: Роман Безжак, 52; 72 – Ли Гриффитс, 32. Роберт Снодграсс, 88

    Красная карточка: Бостьян Сезар, 90+2 (Словения)

    Набранные очки: Англия - 26, Словакия - 18, Шотландия - 18, Словения - 15, Литва - 6, Мальта- 1.

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