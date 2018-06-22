ЧМ-2018: Стали известны стартовые составы сборных Бразилии и Коста-Рики

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Стали известны стартовые составы сборных Бразилии и Коста-Рики на матче второго тура группы Е чемпионата мира.

Как сообщает Report, команды выйдут на игровое поле в следующем составе:

Бразилия: 1. Алиссон, 2. Тиаго Силва, 3. Миранда, 5. Каземиру, 9. Габриэл Жезус, 10. Неймар, 11. Филиппе Коутиньо, 12. Марсело, 15. Паульнью, 19. Виллиан, 22 Фагнер.

Коста-Рика: 1. Кейлор Навас, 2. Джонни Акоста, 3. Джанкарло Гонсалес, 5. Сельсо Борхес, 6. Оскар Дуарте, 8. Брайан Овьедо, 10. Брайан Руис, 11. Хоан Венегас, 16. Кристиан Гамбоа, 20. Давид Гусман, 21. Маркос Уренья.

Встреча на стадионе "Санкт-Петербург" начнется в 16:00 по бакинскому времени.