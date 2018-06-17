ЧМ-2018: Сборная Хорватии победила команду Нигерии

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Сборная Хорватии одержала победу над командой Нигерии со счетом 2:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Как сообщает Report, счет был открыт на 32-й минуте. Полузащитник сборной Нигерии Огенекаро Этебо забил гол в свои ворота. На 72-й минуте капитан сборной Хорватии Лука Модрич с пенальти поразил ворота нигерийцев.

Сборная Хорватии набрала три очка и вышла на первое место в группе D. На два очка они опережают исландцев и аргентинцев, которые ранее в субботу сыграли вничью со счетом 1:1.

В следующем матче 21 июня сборная Хорватии сыграет с командой Аргентины. Нигерийцы днем позже в Волгограде встретятся с исландцами.