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    ЧМ-2018: Сборная Хорватии победила команду Нигерии

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Сборная Хорватии одержала победу над командой Нигерии со счетом 2:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Как сообщает Report, счет был открыт на 32-й минуте. Полузащитник сборной Нигерии Огенекаро Этебо забил гол в свои ворота. На 72-й минуте капитан сборной Хорватии Лука Модрич с пенальти поразил ворота нигерийцев. 

    Сборная Хорватии набрала три очка и вышла на первое место в группе D. На два очка они опережают исландцев и аргентинцев, которые ранее в субботу сыграли вничью со счетом 1:1. 

    В следующем матче 21 июня сборная Хорватии сыграет с командой Аргентины.  Нигерийцы днем позже в Волгограде встретятся с исландцами.

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