ЧМ-2018: Сборная Германии победила Азербайджан со счетом 5:1 - ОБНОВЛЕНО - 4 - ВИДЕО

© Foto: AFFA

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Завершился матч отборочного цикла ЧМ-2018 между Германией и Азербайджаном.

Как передает Report, игра, состоявшаяся в г. Кайзерслаутерн, завершилась разгромной победой хозяев: 5-1.

Таким образом, команда Йоахима Лёва, набрав максимальное количество очков (30), завершает отборочный цикл единоличным лидером. Сборная команда Азербайджана, имея в активе лишь 10 очков после 10 игр, занимает 5-ю строчку в турнирной таблице.

*** 00:27

Сборная Германии забила 5-й мяч в ворота Азербайджана в рамках отборочного цикла ЧМ-2018.

Как передает Report, 5-й гол на 81-й минуте за Бундестим забил Эмре Джан: 5-1.

***00:13

Сборная Германии утроила преимущество в матче отборочного цикла ЧМ-2018 против Азербайджана.

Как передает Report, голы на 64-й минуте забили Антонио Рудигер, а на 66-й минуте отличился Леон Горецка:4-1.

*** 00:12

Сборная Германия вышла вперед в матче отборочного цикла ЧМ-2018 против Азербайджана.

Как передает Report, у хозяев на 54-1 минуте отличился Сандро Вагнер:2-1.

*** 23:20

Сборная Азербайджана сравняла счет в матче отборочного цикла ЧМ-2018 против Германии.

Как передает Report, ответный гол гостей забил Рамиль Шейдаев на 33 минуте матча: 1-1.

*** 22:54

Сборная Германии открыла счет в матче против Азербайджана в рамках отборочного цикла по футболу чемпионата мира по футболу.

Как передает Report, отличился на 8-й минуте Леон Горецка-1:0

*** 22:48

Сборная Азербайджана вышла на последнюю игру отборочного цикла чемпионат мира по футболу против сборной Германии.

Как передает Report, команды вышли на игру в следующем составе.

Германия: 12. Бернд Лено, 2. Шкодран Мустафи, 6. Никлас Сюле, 9. Сандро Вагнер, 10. Ларс Стиндл, 13. Томас Мюллерr (кап.), 14. Эмре Джан, 18. Джошуа Кимих, 19. Леон Горецка, 20. Юлиан Брандт, 23. Лерой Сане

Главный тренер: Йоахим Лёв

Азербайджан: 1. Камран Агаев, 2. Гара Гараев, 3. Магомед Мирзабеков, 6. Бадави Гусейнов, 11. Рамиль Шейдаев, 15. Руслан Абышов, 16. Джавид Гусейнов, 18. Тамкин Халилзаде, 19. Рахид Амиргулиев (кап.), 20. Ричард Алмейда, 22. Афран Исмаилов

Главный тренер: Роберт Просинечки