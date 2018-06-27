ЧМ-2018: Сборная Германии не смогла завоевать путевку в очередной этап

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Подытожены матчи III тура в группе F чемпионата мира по футболу.

Как сообщает Report, в последнем туре Швеция обыграла Мексику - 3:0.

Что касается Германии, она проиграла Южной Корее - 0:2.

После этого результата обладающие 6-ю очками сборные Мексики и Швеции получили путевку в 1/8 финала.

Последний чемпион мира - Германия и Южная Корея распрощались с мундиалем с 3 очками.

27 июня, ЧМ-2018, III тур

группа F

18:00. Южная Корея - Германия - 2:0

Казань, "Kазань Арена"

18:00. Мексика-Швеция - 0:3

Екатеринбург, "Екатеринбург Арена"