ЧМ-2018: Сборная Германии не смогла завоевать путевку в очередной этап

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Подытожены матчи III тура в группе F чемпионата мира по футболу.
Как сообщает Report, в последнем туре Швеция обыграла Мексику - 3:0.
Что касается Германии, она проиграла Южной Корее - 0:2.
После этого результата обладающие 6-ю очками сборные Мексики и Швеции получили путевку в 1/8 финала.
Последний чемпион мира - Германия и Южная Корея распрощались с мундиалем с 3 очками.
27 июня, ЧМ-2018, III тур
группа F
18:00. Южная Корея - Германия - 2:0
Казань, "Kазань Арена"
18:00. Мексика-Швеция - 0:3
Екатеринбург, "Екатеринбург Арена"
Təbriz QuliyevАвтор новости