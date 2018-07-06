ЧМ-2018: Сборная Франции завоевала путевку в полуфинал

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Стартовала 1/4 финала проходящего в России чемпионата мира по футболу.

Как сообщает Report, сборная Франции встретилась с командой Уругвая.

На матче на стадионе "Нижний Новгород" французы обыграли уругвайцев со счетом 2:0.

Первый гол на 40-й минуте забил Рафаэль Варан. Автором второго года на 61-й минуте стал Антуан Гризманн.

Отметим, что в полуфинале французы встретятся с победителем матча Бразилия-Бельгия.

ЧМ-2018

1/4 финала

6 июля

18:00. Уругвай - Франция - 0:2

Голы: Рафаэль Варан, 40. Антуан Гризманн, 61

Судьи: Нестор Питана, Эрнан Майдана, Хуан Пабло Белатти (все Аргентина), Алиреза Фагани (Иран).

Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород".