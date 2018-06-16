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    ЧМ-2018: Сборная Франции начала мундиаль с победы - ВИДЕО

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Организованный в России чемпионат мира по футболу 2018 года сборная Франции начала с победы.  

    Как сообщает Report, на первой встрече находящаяся в группе С команда Дидье Дешама обыграла сборную Австралии. 

    Антуан Гризманн ударом с пенальти на 58-й минуте открыл счет в матче.

    Спустя 4 минуты также ударом с пенальти счет сравнял Майл Единак. 

    На 80-й минуте Поль Погба ударом под перекладину вывел французов снова вперед. 

    Отметим, что сегодня пройдут еще 3 матча. Болельщики смогут наблюдать за встречами Аргентина-Исландия, Перу-Дания и Хорватия-Нигерия. 

    Матчи пройдут в 17:00, 20:00 и 23:00 (соответственно) по бакинскому времени. 

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