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    ЧМ-2018: Сборная Азербайджана оказалась единственной командой, огорчившей Германию и дома, и в гостях

    Дважды этой чести их удостаивали азербайджанские футболисты и дважды сборная Азербайджана счет сравнивала
    © Report.az

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Игрок "Карабаха" Рамиль Шейдаев забил свой первый гол в составе национальной сборной страны.

    Как передает Report, 21-летний футболист отличился на 34-й минуте матча отборочного цикла ЧМ-2018 против сборной Германии.

    Так, обойдя защитников соперника, он поразил ближний угол ворот Бундестима.

    Таким образом, сборная Азербайджана оказалась единственной командой, которой удалось дважды огорчить последних чемпионов мира, забив им и дома, и в гостях. Не потерявшая ни одного очка в отборочном цикле команда Йоахима Лёва четырежды вынимала мяч из собственных ворот. Дважды этой чести их удостаивали азербайджанские футболисты и дважды сборная Азербайджана счет сравнивала.

    Напомним, что 26 марта в бакинском противостоянии команд отличился Дмитрий Назаров. В той игре Бундестим разгромил хозяев со счетом 4:1.

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