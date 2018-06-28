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    ЧМ-2018: Колумбия и Япония смогли выйти в 1/8 финала

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Завершилась встреча III тура в группе H чемпионата мира по футболу.  

    Как сообщает Report, на последнем матче группового этапа Колумбия обыграли команду Сенегала, а Польша одержала победу над Японией - 1:0. 

    Сборная Колумбии набрала 6 очков и вышла в 1/8 финала с первого места в группе. Хотя каждая из сборных Японии и Сенегала  набрала по 4 очка, по дополнительным показателям Япония также смогла выйти в плей-офф.

    ЧМ-2018, 28 июня, III тур

    группа H

    18:00. Япония - Польша 0:1

    Волгоград, "Волгоград Арена"

    18:00. Сенегал - Колумбия 0:1

    Самара, "Самара Арена".

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