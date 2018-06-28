ЧМ-2018: Колумбия и Япония смогли выйти в 1/8 финала

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Завершилась встреча III тура в группе H чемпионата мира по футболу.

Как сообщает Report, на последнем матче группового этапа Колумбия обыграли команду Сенегала, а Польша одержала победу над Японией - 1:0.

Сборная Колумбии набрала 6 очков и вышла в 1/8 финала с первого места в группе. Хотя каждая из сборных Японии и Сенегала набрала по 4 очка, по дополнительным показателям Япония также смогла выйти в плей-офф.

ЧМ-2018, 28 июня, III тур

группа H

18:00. Япония - Польша 0:1

Волгоград, "Волгоград Арена"

18:00. Сенегал - Колумбия 0:1

Самара, "Самара Арена".