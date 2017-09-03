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    ЧМ-2018: Хорватия минимально обыграла Косово в перенесённом матче - ВИДЕО

    Хорваты победили со счётом 1:0
    © Foto: Global Look Press/Jerko Grubisic

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Сборная Хорватии одержала победу над командой Косово в перенесённом матче квалификации чемпионата мира 2018 года.

    Как передает Report, встреча должна была пройти вчера, 2 сентября, однако была остановлена арбитром в середине первого тайма из-за сильного дождя в Загребе.

    В итоге сборные доиграли сегодня, и хорваты победили со счётом 1:0. Единственный гол на 74-й минуте забил защитник Домагой Вида.

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