ЧМ-2018: Хорватия минимально обыграла Косово в перенесённом матче - ВИДЕО

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Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Сборная Хорватии одержала победу над командой Косово в перенесённом матче квалификации чемпионата мира 2018 года.

Как передает Report, встреча должна была пройти вчера, 2 сентября, однако была остановлена арбитром в середине первого тайма из-за сильного дождя в Загребе.

В итоге сборные доиграли сегодня, и хорваты победили со счётом 1:0. Единственный гол на 74-й минуте забил защитник Домагой Вида.