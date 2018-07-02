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    ЧМ-2018: Бразилия получила путевку в 1/4 финала

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Прошла еще одна встреча 1/8 финала проходящего в России чемпионата мира по футболу. 

    Как сообщает Report, на матче на стадионе "Самара Арена" встретились команды Бразилии и Мексики. 

    Встреча завершилась победой Бразилии со счетом 2:0. 

    Мячи забили Неймар (51-я минута) и Роберто Фирмино (88-я минута).

    Отметим, что в 1/4 финала сборная Бразилии встретится с победителем встречи Бельгия-Япония. Матч пройдет 6 июля.

    ЧМ-2018

    1/8 финала

    2 июля

    18:00. Бразилия-Мексика - 2:0 

    Голы: Неймар (51), Роберто Фирмино (88)

    Арбитры: Джанлука Рокки, Эленито Ди Либераторе, Мауро Тонолини (все Испания), Антонио Мигель Матеу Лаос, Пау Себриан Девис (оба Испания) 

    Самара, "Самара Арена".

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