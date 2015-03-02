​Члены Тренерского комитета АФФА встретились с Николаем Адамом

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании АФФА члены Тренерского комитета встретились с главным тренером юношеской сборной (U-19) Азербайджана Николаем Адамом.

Как сообщает Report, здесь обсудили сборы юношей в Финляндии и Ирландии, подготовку к элитному раунду чемпионата Европы.

Отметим, что элитный раунд организуют 26-31 марта во Франции. Сборная Азербайджана будет в той же группе, что и команды Франции, Великобритании и Дании.