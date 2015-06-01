​Члены Тренерского комитета АФФА готовятся к поездке

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Члены Тренерского комитета АФФА отправятся в поездку вместе со сборными командами.

Об этом Report сообщил председатель комитета Вагиф Садыгов.

По словам В.Садыгова, они сегодня отправятся в Австрию на товарищескую встречу со сборной Сербии. Затем они уедут в Норвегию, чтобы проследить за игрой национальной сборной Азербайджана с норвежской сборной в отборочном групповом этапе Евро-2016.

8 июня Шакир Гарибов вместе со сборной в составе футболистов в возрасте до 17 лет посетит Грузию и Казахстан.

Другой член комитета - Шахин Диниев 10 июня вместе со сборной в составе футболистов в возрасте до 21 года отправится на учебно-тренировочные сборы в Данию. После сбора члены клуба вместе с представителями команды Фарерских островов отправятся на отборочную игру Чемпионата Европы.

Отметим, что это будет последняя поездка Шахина Диниева и Шакира Гарибова в качестве членов Тренерского комитета. С 1 июля Ш.Диниев приступит к работе в гянджинском клубе "Кяпяз" в качестве главного тренера, а Ш.Гарибов будет его помощником.