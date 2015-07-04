​Члены тренерского Комитета АФФА будут наблюдать за играми азербайджанских клубов в Еврокубке

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Члены тренерского Комитета АФФА будут наблюдать за играми азербайджанских клубов "Карабах", "Нефтчи", "Интер" и "Габала" в турнирах Еврокубка.

Об этом Report сообщил председатель комитета Вагиф Садыхов. Он сказал, что за встречей II этапа классификационных игр в рамках Лиги Чемпионов между последним чемпионом страны клубом "Карабах" и командой "Рудар" из Черногории будет наблюдать Беюкага Гаджиев. Наблюдать за игрой команд в рамках I этапа классификационных игр между "Младость" и "Нефтчи" будет Агасалим Мирджавадов.

Встречи, которые пройдут в Баку и Габале между клубами "Интер" - "Лачи" (Албания) и "Габала" - "Динамо" (Тбилиси), посетят Вагиф Садыхов и Шакир Гарибов.