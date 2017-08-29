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    Члены сборной Азербайджана посетили республиканскую специальную школу-интернат №4

    Во встрече приняли участие Роберт Просинечки, его помощники и коллектив футболистов
    © Report

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Члены сборной Азербайджана по футболу посетили республиканскую специальную школу-интернат №4, расположенный в поселке Шувялан Хазарского района Баку.

    Как сообщает Report со ссылкой на страницу АФФА в Facebook, главный тренер сборной Роберт Просинечки, его помощники и коллектив футболистов душевно побеседовали с детьми, имеющими ограничения в здоровье и лишенные родительской опеки. Они также сыграли с детьми в футбол.

    Отметим, что сборная Азербайджана готовится сейчас к матчу против сборной Норвегии в Осло 1 сентября и против сборной Сан-Марино 4 сентября в Баку.

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