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    Члены конгресса УЕФА проголосовали за включение Косово в состав организации

    28 стран отдали свои голоса за включение Косово, 24 - против

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Члены конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проголосовали за включение в состав организации Федерации футбола Косово (FFK), которая стала ее 55-м членом. 

    Как сообщает Report, на заседании конгресса, проходящем в Будапеште, 28 стран отдали свои голоса за включение Косово, 24 - против, еще два голоса не были засчитаны.

    Ранее FFK уже была частично признана Международной федерацией футбола (ФИФА), которая теперь может рассмотреть вопрос о включении FFK в число членов организации на конгрессе в Мехико, который пройдет 12-13 мая.

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