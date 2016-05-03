Члены конгресса УЕФА проголосовали за включение Косово в состав организации

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Члены конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проголосовали за включение в состав организации Федерации футбола Косово (FFK), которая стала ее 55-м членом.

Как сообщает Report, на заседании конгресса, проходящем в Будапеште, 28 стран отдали свои голоса за включение Косово, 24 - против, еще два голоса не были засчитаны.

Ранее FFK уже была частично признана Международной федерацией футбола (ФИФА), которая теперь может рассмотреть вопрос о включении FFK в число членов организации на конгрессе в Мехико, который пройдет 12-13 мая.