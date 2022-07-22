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Члены Европарламента посетили Бакинский олимпийский стадион

Члены Европарламента посетили Бакинский олимпийский стадион Делегация во главе с членом комитета Европарламента по транспорту и туризму Томасом Пареба посетила Бакинский олимпийский стадион (БОС).
Футбол
22 июля 2022 г. 04:08
Члены Европарламента посетили Бакинский олимпийский стадион

Делегация во главе с членом комитета Европарламента по транспорту и туризму Томасом Пареба посетила Бакинский олимпийский стадион (БОС).

Как сообщает Report, гости ознакомились с БОС, где проходили первые Европейские игры, и поинтересовались их организацией.

Проинформировав гостей об арене, директор БОС Джавид Гараев отметил, что после успешной организации I Европейских игр страна приняла еще несколько международных мероприятий, которые прошли на этом стадионе.

Пареба является членом оргкомитета III Европейских игр, которые пройдут в следующем году в польском Кракове.

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