Члены Европарламента посетили Бакинский олимпийский стадион

Делегация во главе с членом комитета Европарламента по транспорту и туризму Томасом Пареба посетила Бакинский олимпийский стадион (БОС).

Делегация во главе с членом комитета Европарламента по транспорту и туризму Томасом Пареба посетила Бакинский олимпийский стадион (БОС).

Как сообщает Report, гости ознакомились с БОС, где проходили первые Европейские игры, и поинтересовались их организацией.

Проинформировав гостей об арене, директор БОС Джавид Гараев отметил, что после успешной организации I Европейских игр страна приняла еще несколько международных мероприятий, которые прошли на этом стадионе.

Пареба является членом оргкомитета III Европейских игр, которые пройдут в следующем году в польском Кракове.