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Члены "Барселоны" намерены задержать переход Месси в ПСЖ

Члены "Барселоны" намерены задержать переход Месси в ПСЖ Футболисты испанской "Барселоны" подали жалобу в Европейскую комиссию, чтобы отсрочить переход Лионеля Месси во французский ПСЖ.
Футбол
9 августа 2021 г. 11:52
Члены Барселоны намерены задержать переход Месси в ПСЖ
Лионель Месси

Футболисты испанской "Барселоны" подали жалобу в Европейскую комиссию, чтобы отсрочить переход Лионеля Месси во французский ПСЖ.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Marca, в документе приводятся сведения о финансовом состоянии французского клуба.

Сообщается, что в сезоне 2019/2020 99% доходов ПСЖ было израсходовано на выплаты зарплат, тогда как в каталонском клубе эта цифра составляет 54%: "Хотя и было достигнуто соглашение о снижении зарплаты Лео Месси, однако продлить контракт с футболистом так и не удалось из-за требований, установленных Ла Лигой к размеру зарплаты".

Напомним, что "Барселона" рассталась с Лионелем Месси 5 августа.

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