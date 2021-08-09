Члены "Барселоны" намерены задержать переход Месси в ПСЖ

Футболисты испанской "Барселоны" подали жалобу в Европейскую комиссию, чтобы отсрочить переход Лионеля Месси во французский ПСЖ.

Футболисты испанской "Барселоны" подали жалобу в Европейскую комиссию, чтобы отсрочить переход Лионеля Месси во французский ПСЖ.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Marca, в документе приводятся сведения о финансовом состоянии французского клуба.

Сообщается, что в сезоне 2019/2020 99% доходов ПСЖ было израсходовано на выплаты зарплат, тогда как в каталонском клубе эта цифра составляет 54%: "Хотя и было достигнуто соглашение о снижении зарплаты Лео Месси, однако продлить контракт с футболистом так и не удалось из-за требований, установленных Ла Лигой к размеру зарплаты".

Напомним, что "Барселона" рассталась с Лионелем Месси 5 августа.