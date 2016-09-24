Членом исполнительного комитета Российского футбольного союза избран азербайджанец

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Определился новый состав Исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС).

Как сообщает Report, выборы прошли в рамках внеочередной конференции союза.

Среди 21 члена есть и президент Российской мини-футбольной ассоциации азербайджанец Эмиль Алиев. 38-летний функционер впервые будет представлен в исполнительном органе.

Э.Алиев родился в 1978 году в Баку. В 2011 году окончил Российскую государственную академию государственной службы при президенте Российской Федерации и в тот же год был избран президентом Российской мини-футбольной ассоциации.

Отметим, что председателем Исполнительного комитета станет Виталий Мутко, переизбранный на пост президента РФС. Никита Симонян избран первым вице-президентом, Сергей Прядкин и Анатолий Турчак - вице-президентами, а Александр Мирзоян - консультантом. Ранее в состав Исполнительного комитета РФС входили 33 человека.