Член Судейского комитета УЕФА: Я горжусь каждым успехом Алияра Агаева

Мингячевир. 16 января. REPORT.AZ/ Участвовавший в качестве консультанта на тренировочных сборах азербайджанских судей в Мингячевире, член Судейского комитета УЕФА, бывший греческий рефери ФИФА Кирос Вассарас дал интервью ширванскому бюро Report.

Отвечая на вопрос о том, есть ли шанс у Алияра Агаева, представляющего Азербайджан на международной арене как судья первой категории, получить назначение на игры финального этапа Евро-2020, он отметил: "От имени коллег в Судейском комитете УЕФА хотел бы сказать, что мы хотим видеть в элитной категории судей из Азербайджана. Что касается Алияра Агаева, я знаю его не первый день.

Я даже был его инспектором на финальной игре чемпионата Европы среди футболистов до 19 лет в Германии. То есть я осведомлен о его деятельности с первых дней судейства на международной арене. Да, сегодня он представляет судейскую школу Азербайджана на международной арене. Я признаю, что горжусь каждым успехом Алияра. Потому что он прикладывает все усилия для того, чтобы созреть как судья высокого уровня. Дальнейшая карьера также зависит от него. Если он обратит на подготовительный процесс чуть больше внимания, чем прежде, и будет работать с большим рвением, я уверен, что он достигнет очередной высокой судейской ступени".