Член сборной Португалии предложил футболисту деньги за чемпионство

Защитник португальского "Порту" Пепе оказался в центре скандала в ходе чемпионской гонки в португальской Примейре.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Gonfialarete.com, 36-летний бразилец предложил защитнику "Риу Аве" Фабио Коэнтрау 600 тыс. евро за победу в матче 33-го тура чемпионата Португалии.

О произошедшем полиции сообщил аноним, прикрепив к своему заявлению нужные доказательства.

В случае победы "Риу Аве" над "Бенфиком", у "Порту" появляется возможность возглавить таблицу первенства Примейры. Сейчас первое место занимают "орлы".

Отметим, что выступая в испанском "Реал Мадриде" Фабио Коэнтрау и Пепе были товарищами по команде. После 32 туров на чемпионате Португалии "Бенфика" находится на первой строчке с 81 очком, а "Порту" - на втором месте с 79 очком.