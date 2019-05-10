Член сборной Португалии предложил футболисту деньги за чемпионство

Защитник португальского "Порту" Пепе оказался в центре скандала в ходе чемпионской гонки в португальской Примейре.
Как сообщает Report со ссылкой на сайт Gonfialarete.com, 36-летний бразилец предложил защитнику "Риу Аве" Фабио Коэнтрау 600 тыс. евро за победу в матче 33-го тура чемпионата Португалии.
О произошедшем полиции сообщил аноним, прикрепив к своему заявлению нужные доказательства.
В случае победы "Риу Аве" над "Бенфиком", у "Порту" появляется возможность возглавить таблицу первенства Примейры. Сейчас первое место занимают "орлы".
Отметим, что выступая в испанском "Реал Мадриде" Фабио Коэнтрау и Пепе были товарищами по команде. После 32 туров на чемпионате Португалии "Бенфика" находится на первой строчке с 81 очком, а "Порту" - на втором месте с 79 очком.
Təbriz QuliyevАвтор новости