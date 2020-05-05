​Член сборной Азербайджана взят на карантин из-за коронавируса

Игроки и сотрудники германского клуба Ertsgebirge, где выступает футболист сборной Азербайджана Дмитрий Назаров, взяты на карантин из-за коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт представителя Бундестага II, причиной этому послужило выявление симптомов болезни у одного из членов команды во время сбора анализов.

Члены Ertsgebirge с 7 мая будут находиться в своих домах на карантине.

Приглашенный в сборную Азербайджана с 2014 года Дмитрий Назаров носит форму Ertsgebirge с 2016 года.