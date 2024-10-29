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Член сборной Узбекистана признан лучшим молодым футболистом года в Азии

Член сборной Узбекистана признан лучшим молодым футболистом года в Азии Полузащитник сборной Узбекистана и российского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев был признан молодым игроком Азии сезона 2023/2024 на ежегодной церемонии награждения Азиатской футбольной конфедерации (АФК) 29 октября в Сеуле.
Футбол
29 октября 2024 г. 18:45
Член сборной Узбекистана признан лучшим молодым футболистом года в Азии

Полузащитник сборной Узбекистана и российского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев был признан молодым игроком Азии сезона 2023/2024 на ежегодной церемонии награждения Азиатской футбольной конфедерации (АФК) 29 октября в Сеуле.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Помимо Файзуллаева, за награду боролись также нападающий японского клуба "Камимура" 18-летний Гаку Навата и полузащитник английского "Сток Сити" 21-летний южнокореец Пэ Чунхо.

Отметим, что 21-летний А.Файзуллаев дебютировал за основную сборную Узбекистана в июне 2023 года, и быстро закрепился в составе. Обладая универсальностью, позволяющей играть на любой позиции в полузащите, он продемонстрировал свои яркие навыки на Кубке Азии, где забил два гола.

В августе 2023 года полузащитник подписал контракт с московским ЦСКА, где за 32 матча забил 5 голов и отдал 14 голевых передач.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistan millisinin üzvü Asiyada ilin ən yaxşı gənc futbolçusu seçilib

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