Член сборной Узбекистана признан лучшим молодым футболистом года в Азии

Полузащитник сборной Узбекистана и российского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев был признан молодым игроком Азии сезона 2023/2024 на ежегодной церемонии награждения Азиатской футбольной конфедерации (АФК) 29 октября в Сеуле.

Полузащитник сборной Узбекистана и российского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев был признан молодым игроком Азии сезона 2023/2024 на ежегодной церемонии награждения Азиатской футбольной конфедерации (АФК) 29 октября в Сеуле.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Помимо Файзуллаева, за награду боролись также нападающий японского клуба "Камимура" 18-летний Гаку Навата и полузащитник английского "Сток Сити" 21-летний южнокореец Пэ Чунхо.

Отметим, что 21-летний А.Файзуллаев дебютировал за основную сборную Узбекистана в июне 2023 года, и быстро закрепился в составе. Обладая универсальностью, позволяющей играть на любой позиции в полузащите, он продемонстрировал свои яркие навыки на Кубке Азии, где забил два гола.

В августе 2023 года полузащитник подписал контракт с московским ЦСКА, где за 32 матча забил 5 голов и отдал 14 голевых передач.