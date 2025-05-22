Член сборной США по мини-футболу: Мы впечатлены Национальной гимнастической ареной

Член сборной США по мини-футболу Стефан Миятович поделился своими впечатлениями от участия в чемпионате мира в Баку.

Член сборной США по мини-футболу Стефан Миятович поделился своими впечатлениями от участия в чемпионате мира в Баку.

Об этом он рассказал в комментарии Report.

"Национальная гимнастическая арена просто великолепна. Здесь действительно созданы отличные условия для игры в футбол. Мы прибыли из США 2 дня назад. У нас не было особо времени осмотреть город. Однако то, что мы увидели, приятно удивляет нас. Мне очень нравится культура вашей страны", - подчеркнул футболист.

Он прокомментировал проигрыш сборной США соперникам из Боснии и Герцеговины: "Как я уже отметил, мы прибыли из США 2 дня назад. Это очень долгий путь, и мы чувствовали усталость. К тому же, у нас не было возможности тренироваться. Мы не собираемся расстраиваться из-за поражения. Мы верим, что наше возвращение будет победоносным".

Отметим, что сборная США проиграла в своем первом матче в группе F ЧМ Боснии и Герцеговине со счетом 2:4.