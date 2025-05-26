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Член сборной Сербии по мини-футболу: Нам очень комфортно играть на Национальной арене гимнастики

Член сборной Сербии по мини-футболу: Нам очень комфортно играть на Национальной арене гимнастики Член сборной Сербии Бобар Йован выразил радость по поводу того, что их команда завершила группу H на первом месте на чемпионате мира по мини-футболу в Баку.
Футбол
26 мая 2025 г. 21:02
Член сборной Сербии по мини-футболу: Нам очень комфортно играть на Национальной арене гимнастики

Член сборной Сербии Бобар Йован выразил радость по поводу того, что их команда завершила группу H на первом месте на чемпионате мира по мини-футболу в Баку.

В своем заявлении Report он отметил высокую мотивированность команды:

"Мы рады. Однако мы не хотим расслабляться. Мы приехали в Баку, чтобы добиться результата. Мы верим, что в итоге станем чемпионами".

Он также подчеркнул высокий уровень организации мундиаля в Баку: "Действительно, всё на высоком уровне. Играть в футбол на Национальной арене гимнастики для нас очень удобно. Территория, где мы разместились в Баку, выглядит очень хорошо. К сожалению, у нас пока не было времени погулять по городу".

Отметим, что сборная Сербии в своем последнем матче в группе H обыграла Гану со счетом 2:1, доведя количество своих очков до 9 и заняв лидирующую позицию.

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Версия на английском языке Serbian national team player praises WMF World Cup conditions in Baku
Версия на азербайджанском языке Serbiya minifutbol millisinin üzvü: "Milli Gimnastika Arenasında oynamaq bizim üçün çox əlverişlidir"

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