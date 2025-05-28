Член сборной Польши по мини-футболу: Надеюсь, что организация на следующих соревнованиях будет как в Азербайджане

Член сборной Польши по мини-футболу: Надеюсь, что организация на следующих соревнованиях будет как в Азербайджане

Член сборной Польши, завершившей борьбу после поражения от Черногории (0:1) в 1/8 финала чемпионата мира по минифутболу в Баку, Петр Маковский высоко оценил уровень организации соревнования.

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