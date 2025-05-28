Член сборной Польши по мини-футболу: Надеюсь, что организация на следующих соревнованиях будет как в Азербайджане

Член сборной Польши, завершившей борьбу после поражения от Черногории (0:1) в 1/8 финала чемпионата мира по минифутболу в Баку, Петр Маковский высоко оценил уровень организации соревнования.
В беседе с корреспондентом
"Чемпионат мира организован на высоком уровне, думаю, что лучше, чем в Баку, не было. Особенно игры сборной Азербайджана смотрит множество болельщиков. Надеюсь, что и на следующих соревнованиях уровень организации будет таким же, как и в Азербайджане", - сказал он.
Поляк назвал сборную Азербайджана фаворитом турнира.
"Игра была сложной. Мы хотели одержать победу. Но Черногория забила 1 гол и получила путевку в следующий этап. По моему мнению, главный фаворит чемпионата мира — сборная Азербайджана", - заключил Маковский.