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Член сборной Польши по мини-футболу: Надеюсь, что организация на следующих соревнованиях будет как в Азербайджане

Член сборной Польши по мини-футболу: Надеюсь, что организация на следующих соревнованиях будет как в Азербайджане Член сборной Польши, завершившей борьбу после поражения от Черногории (0:1) в 1/8 финала чемпионата мира по минифутболу в Баку, Петр Маковский высоко оценил уровень организации соревнования.
Футбол
28 мая 2025 г. 21:00
Член сборной Польши по мини-футболу: Надеюсь, что организация на следующих соревнованиях будет как в Азербайджане

Член сборной Польши, завершившей борьбу после поражения от Черногории (0:1) в 1/8 финала чемпионата мира по минифутболу в Баку, Петр Маковский высоко оценил уровень организации соревнования.

В беседе с корреспондентом Report футболист отметил, что на Национальной арене гимнастики, где проходит турнир, царит грандиозная атмосфера.

"Чемпионат мира организован на высоком уровне, думаю, что лучше, чем в Баку, не было. Особенно игры сборной Азербайджана смотрит множество болельщиков. Надеюсь, что и на следующих соревнованиях уровень организации будет таким же, как и в Азербайджане", - сказал он.

Поляк назвал сборную Азербайджана фаворитом турнира.

"Игра была сложной. Мы хотели одержать победу. Но Черногория забила 1 гол и получила путевку в следующий этап. По моему мнению, главный фаворит чемпионата мира — сборная Азербайджана", - заключил Маковский.

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Версия на азербайджанском языке Polşa millisinin futbolçusu: “Ümid edirəm ki, növbəti yarışlarda da təşkilatçılıq Azərbaycandakı kimi olacaq”

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