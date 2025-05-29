Член сборной Черногории: Я хотел бы встретиться с Азербайджаном в полуфинале ЧМ по мини-футболу

Я хотел бы встретиться с Азербайджаном в полуфинале чемпионата мира.

Игрок сборной Черногории Горан Ненезич заявил, что хотел бы встретиться со сборной Азербайджана в полуфинале чемпионата мира по мини-футболу.

Об этом футболист заявил Report.

Он также прокомментировал победу над Чехией в матче 1/4 финала мундиаля в Баку.

"Эта игра была сложной. В основном мы строили нашу игру от обороны. В конце мы достигли желаемого результата. У Чехии очень сильная команда. Нашим соперником в полуфинале будет победитель пары Англия - Азербайджан. Честно говоря, было бы интересно встретиться с Азербайджаном, который является хозяином турнира", - заявил Ненезич.

Отметим, что Черногория вышла в полуфинал, обыграв Чехию со счетом 1:0.