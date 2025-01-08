Член сборной Азербайджана получил награду Европейской федерации

Член сборной Азербайджана получил награду Европейской федерации

Защитник сборной Азербайджана по мини-футболу Вусал Исаев стал обладателем награды лучшему защитнику 2024 года Европейской федерации.

В комментарии Report он назвал невероятным чувство быть выбранным лучшим защитником Европы и выразил свою гордость.

"Это особенный момент для каждого футболиста и каждого спортсмена. Я не собираюсь останавливаться, хочу продолжить тренировки и повторить свой успех", - поделился эмоциями футболист.

Исаев также отметил, что команда намерена успешно выступить на чемпионате мира по мини-футболу, который пройдет в Баку в этом году.

Отметим, что сборная Азербайджана по мини-футболу в 2022 году выиграла чемпионат Европы в словацком Кошице.