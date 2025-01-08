О нас

Член сборной Азербайджана получил награду Европейской федерации

Член сборной Азербайджана получил награду Европейской федерации Член сборной Азербайджана получил награду Европейской федерации
Футбол
8 января 2025 г. 11:28
Член сборной Азербайджана получил награду Европейской федерации

Защитник сборной Азербайджана по мини-футболу Вусал Исаев стал обладателем награды лучшему защитнику 2024 года Европейской федерации.

В комментарии Report он назвал невероятным чувство быть выбранным лучшим защитником Европы и выразил свою гордость.

"Это особенный момент для каждого футболиста и каждого спортсмена. Я не собираюсь останавливаться, хочу продолжить тренировки и повторить свой успех", - поделился эмоциями футболист.

Исаев также отметил, что команда намерена успешно выступить на чемпионате мира по мини-футболу, который пройдет в Баку в этом году.

Отметим, что сборная Азербайджана по мини-футболу в 2022 году выиграла чемпионат Европы в словацком Кошице.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin üzvü: "Avropa Minifutbol Federasiyası tərəfindən ilin müdafiəçisi seçilmək inanılmaz hissdir"

Другие новости из категории

Определился новый главный тренер сборной Нигерии
Определился новый главный тренер сборной Нигерии
8 января 2025 г. 10:48
Филипе Луис отговорил нападающего Карабаха от перехода в Севилью
Филипе Луис отговорил нападающего "Карабаха" от перехода в "Севилью"
8 января 2025 г. 10:00
Стартует X тур Азербайджанской баскетбольной лиги 
Стартует X тур Азербайджанской баскетбольной лиги 
8 января 2025 г. 09:39
Футболиста Реала Винисиуса дисквалифицировали на два матча за толчок вратаря
Футболиста "Реала" Винисиуса дисквалифицировали на два матча за толчок вратаря
8 января 2025 г. 04:59
Ньюкасл обыграл Арсенал в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги по футболу
"Ньюкасл" обыграл "Арсенал" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги по футболу
8 января 2025 г. 02:50
УЕФА может применить санкции к французскому клубу ПСЖ
УЕФА может применить санкции к французскому клубу ПСЖ
7 января 2025 г. 18:00
Футбольный агент: Карабах и Севилья договорились о трансфере Жуниньо
Футбольный агент: "Карабах" и "Севилья" договорились о трансфере Жуниньо
7 января 2025 г. 13:15
Рашад Эюбов назначен тренером сборной Азербайджана по футболу
Рашад Эюбов назначен тренером сборной Азербайджана по футболу
7 января 2025 г. 10:27
СМИ: Бавария намерена продлить контракт с Нойером на один сезон
СМИ: "Бавария" намерена продлить контракт с Нойером на один сезон
7 января 2025 г. 05:22
Милан обыграл Интер и стал обладателем Суперкубка Италии
"Милан" обыграл "Интер" и стал обладателем Суперкубка Италии
7 января 2025 г. 01:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi