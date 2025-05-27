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Член сборной Азербайджана по мини-футболу: На матч с Румынией выйдем за победой

Член сборной Азербайджана по мини-футболу: На матч с Румынией выйдем за победой Член сборной Азербайджана по мини-футболу: На матч с Румынией выйдем за победой
Футбол
27 мая 2025 г. 15:50
Член сборной Азербайджана по мини-футболу: На матч с Румынией выйдем за победой

Сборная Азербайджана по мини-футболу настроена на победу в матче 1/8 финала против Румынии на чемпионате мира, который проходит в Баку.

Об этом Report сообщил член сборной Рамиз Човдаров.

Он отметил, что в команде соперника произошли изменения, однако это не значит, что действующий чемпион мира стал слабее.

"На площадку выйдем за победой. Соперник — действующий чемпион мира. Несмотря на это, мы покажем свою игру. В составе Румынии есть изменения. Сменился вратарь, один из игроков сегодня не будет играть. Несмотря на все это, мы не думаем, что они ослабли. Каждый из них хорошо играет. Нашей целью будет победа", - заявил Човдаров.

Отметим, что сборная Азербайджана, завершившая групповой этап мундиаля на первом месте, сегодня встретится с Румынией в 1/8 финала. Матч начнется в 20:30.

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Версия на английском языке Azerbaijani minifootball player: 'We will go to the 1/8 finals against Romania to win'
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan minifutbol millisinin üzvü: “Rumıniya ilə 1/8 final oyununa qələbə qazanmaq üçün çıxacağıq”

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