Член правления "Нефтчи" прокомментировал отмену лимита на легионеров в Премьер-лиге

15:18

Член правления футбольного клуба "Нефтчи" Эмин Амруллаев прокомментировал отмену лимита на легионеров в Премьер-лиге Misli с сезона 2025/2026.

Как сообщает Report, об этом он сказал на мероприятии по подписанию соглашения о сотрудничестве клуба с компанией Palms Sports.

По его словам, пока сложно прогнозировать как это решение повлияет на повышение конкуренции в чемпионате.

"Нужно сначала увидеть результаты. Отмена лимита на легионеров приводит к повышению конкурентоспособности лиги и уровня чемпионата. Местные футболисты чувствуют себя комфортно при наличии лимита. В любом случае, я рассматриваю это как положительное решение, но посмотрим на результаты. В качестве примера могу привести Баскетбольную лигу Азербайджана, уровень игр которого поднялся", - сказал он.

В настоящее время в чемпионате Азербайджана действует лимит "4 местных футболиста +7 иностранцев".