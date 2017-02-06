Член национальной сборной Азербайджана может перейти в "Тоттенхем"

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Возможен трансфер члена национальной сборной Азербайджана по футболу (до 21 года) Озанджана Кёкчю в английский клуб "Тоттенхем". Как сообщает Report, об этом сказал менеджер 18-летнего полузащитника Муззи Озджан в своем заявлении английским СМИ.

Он отметил, что лондонские представители сделали наиболее реальное предложение: "Английский "Эвертон" и несколько немецких клубов также проявили интерес к Озанджану. Однако наиболее серьезное предложение поступило от "Тоттенхема". В ближайшие недели будет внесена ясность в этот вопрос".

Отметим, что выступающий за голландский клуб "Фейеноорд" Кёкчю в январе этого года в составе сборной Азербайджана U-21 побывал на учебно-тренировочных сборах в турецкой Анталье. Однако футболист еще не принял окончательное решение о том, за какую сборную будет выступать. Ему предстоит выбор между сборными Азербайджана, Турции и Голландии.