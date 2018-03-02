Член Исполнительного комитета УЕФА подозревается в расточительстве 2 млн евро

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Бывший президент Федерации футбола Украины и член Исполнительного комитета УЕФА Григорий Суркис подозревается в расточительстве 2 млн евро.

Как сообщает Report со ссылкой на Prosport.ua, европейская футбольная структура выделила эти средства на развитие футбола в стране. Однако Л.Суркис и его заместитель Александр Бандурко истратили их на строительство базы для национальной команды близ Киева. Проект до сих пор не завершен.

Нынешнее руководство Федерации футбола Украины расследует вопрос.