Член Исполнительного комитета УЕФА подозревается в расточительстве 2 млн евро

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Бывший президент Федерации футбола Украины и член Исполнительного комитета УЕФА Григорий Суркис подозревается в расточительстве 2 млн евро.
Как сообщает Report со ссылкой на Prosport.ua, европейская футбольная структура выделила эти средства на развитие футбола в стране. Однако Л.Суркис и его заместитель Александр Бандурко истратили их на строительство базы для национальной команды близ Киева. Проект до сих пор не завершен.
Нынешнее руководство Федерации футбола Украины расследует вопрос.
Sport DepartmentАвтор новости
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