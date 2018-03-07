Член Исполкома АФФА: Последующие решения относительно договорных матчей будут суровыми

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ "На заседании прошли долгие обсуждения, связанные с договорными матчами. Последующие шаги будут суровыми".

Об этом в заявлении Report сказал член Исполнительного комитета АФФА Вагиф Садыгов.

Он заявил, что информация должна быть конфиденциальной: "К нам поступило большое количество информации. Раскрывать ее было бы неправильно. Все должны бороться с этим. На заседании всем поручили не оставаться равнодушными к подобным инцидентам. Эти сведения нам передали из УЕФА. Поэтому мы должны отнестись к вопросу со всей серьезностью, провести обсуждения и сделать все возможное для устранения негатива".

В.Садыгов заявил о проведении расследований, связанных с договорными матчами: "Рассматривающим подобные вопросы соответствующим органам дали поручения. Есть люди, отвечающие за это. Относительно поступившей информации должны быть доказательства, чтобы не осталось никаких сомнений. Каждого из нас попросили серьезно отнестись к вопросу и внести во все ясность. Мы тоже хотим, чтобы наш футбол развивался и действовал в условиях прозрачности".

Напомнив о подготовке e-mail против договорных матчей, ветеран футбола сказал: "Если кто-то располагает конфиденциальной информацией, может прислать ее туда. В договорных матчах подозреваются клубы I Дивизиона. Мы не можем назвать их".