Член Исполкома АФФА: Мы не смогли добиться желаемого результата от зарубежных главных тренеров - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Интервью Информационному агентству Report члена Исполнительного комитета АФФА и замминистра образования Фирудина Гурбанова.

- Чем было вызвано назначение Гурбанова Гурбанова главным тренером национальной сборной Азербайджана?

- Когда приглашается зарубежный главный тренер, для его адаптации требуется определенное время. Однако, если местный специалист отвечает сегодняшним требованиям, обладает опытом, долгое время исполняет эту должность, участвует на матчах международного уровня, обладает хорошим опытом как футболист, принимал участие в престижных чемпионатах, приглашение такого человека в национальную команду на пост главного тренера является правильным решением. Гурбан Гурбанов обладает всеми перечисленными качествами и как футболист, и как главный тренер. Кроме того, наглядным примером этому служат проделанные им работы в "Карабахе" и успехи указанного клуба.

Также должны отметить, что зарубежными главными тренерами были известные специалисты и футболисты. Они обладают большим опытом. Однако, их опыт в сборной показал, что им не удалось добиться высоких результатов. Хотя они в достаточной степени руководят национальной командой, мы не смогли добиться от них желаемого результата. Поэтому, назначение Гурбана Гурбанова главным тренером в национальную команду вполне логично.

- Вы не считаете успешной деятельность прежнего главного тренера Роберта Просинечки?

- Некоторые положительные результаты были достигнуты. В последнее время сборная добилась определенных результатов. Мы не можем сказать, что в период работы Просинечки не было никаких успехов. Сборная Азербайджана не только прошла вперед в мировом рейтинге, но и, по сравнению с предыдущими периодами, набрала хорошие очки в последнем отборочном раунде. Однако, сегодня ставят новые требования. Футбол развивается. В этой области есть сильная конкуренция. Сегодня перед футболистами, тренерами и футбольными специалистами ставятся большие требования. С учетом этого считаю, что сейчас нужно работать и стараться еще больше. Следует развивать в нашей стране футбол среди детей и молодежи. Если мы сделаем это, в будущем можем воспитать достойных футболистов для сборной.

- Что Вы ожидаете от матча "Карабах" - "Челси"?

- "Челси" - одна из сильнейших команд в мире. Все знают об этом. В этой команде есть очень сильные футболисты. Кроме того, клуб возглавляет профессиональный главный тренер. Последние результаты данного клуба дают основание говорить, что "Челси" является в мире командой высокого уровня. В последнее время "Карабах" также демонстрирует сильную игру. Это подтверждают и зарубежные футбольные специалисты. Считаю, что наша команда сможет сказать свое слово и на завтрашнем матче. Она как минимум покажет всю мощь и мобилизует всю силу. Гурбан Гурбанов хорошо подготовил свою команду к матчу.

- В I Дивизионе Азербайджана также выступает команда министерства образования "Сабах". Поставлена ли перед клубом цель в этом сезоне возвыситься до Премьер-лиги?

- Клуб "Сабах" создан на базе специализированной футбольной школы "Ветен" министерства образования. Многие футболисты являются воспитанниками этой школы. "Сабах" – новый коллектив, он создан за короткое время. Каждая команда ставит перед собой определенные цели. "Сабах" приложит усилия и постарается выйти в Премьер-лигу.