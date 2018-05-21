Член исполкома АФФА: "Кяпяз" может остаться в Премьер-лиге - ИНТЕРВЬЮ

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Гянджа. 21 мая. REPORT.AZ/ Интервью западного бюро Report с членом Исполкома АФФА, президентом Региональной футбольной федерации Искендером Джавадовым, наблюдавшим с трибун за состоявшимся в рамках XXVIII тура в Гяндже матчем "Kяпяз"-"Нефтчи".

- Ваши впечатления о встрече, завершившейся победой "Нефтчи" со счетом 2:1

- Матч был отличный. У "Кяпяза" была возможность забить гол, однако победа в итоге досталась "Нефтчи".

- Как Вы отнеслись к тому, что в преддверии матча болельщики выразили Вам протест в связи с отстранением "Кяпяза" от Премьер-лиги?

- В Гяндже много футбольных болельщиков. Они хотят видеть матчи в своем городе. Это говорит о наличии здесь мощной армии болельщиков.

- Что Вы можете сказать о расставании "Kяпяза" с Премьер-лигой?

- Нам бы хотелось, чтоб команда осталась, но пока нет конкретного решения по этому вопросу.

- То есть еще полностью не подтверждено, что "Kяпяз" покинет элиту?

- Нет, полностью не подтверждено.

- Болельщики не желают, чтоб их команда покинула Премьер-лигу

- Команда сама повинна в том, что обосновалась на последнем месте. Созданы все условия, на стадионе выложено травяное покрытие. Тренерский корпус должен был в течение года задуматься, предпринять что-либо. Сказать, что другие команды сильнее, тоже неверно. Лидерами видятся "Карабах" и "Габала". Однако остальные команды того же уровня. "Кяпяз" мог проявить себя, показать хороший результат. Возможно, проблемы в тренерском составе. Может, они только приступили к работе, поэтому трудно так сразу показать результат. Этот путь уже пройден, в предстоящем сезоне следует задуматься о том, как поднять команду, добиться хороших результатов, чтоб занять достойное место в турнирной таблице. Все зависит от главного тренера.

- Ваш визит в Гянджу связан с обсуждением будущности клуба?

- Нет. Будучи главой Региональной футбольной федерации, я посещаю игры, сам наблюдаю за ними. Проблемы могут возникнуть в чем угодно. Болельщики призывают оставить команду в высшей лиге, возможно, так оно и будет.

- Это ожидаемое решение или Вы озвучиваете свое мнение?

- Согласно регламенту, одна команда должна покинуть Премьер-лигу, другая – остаться. Мы заключили, что команда должна покинуть элиту, на место которой придет другая из I Дивизиона. Так и должно быть…

- "Кяпяз" только начал приходить в себя. Разве не минус команде понижение до I Дивизиона?

- Болельщики всегда придут поддержать своих любимцев. Все зависит от тренеров. Если руководство клуба создает все условия, тренерский корпус должен задуматься над тем, как добиться от своих подопечных хорошего результата. На ком ответственность за нынешнее положение? Видимо, на тренерах.

- То есть виноват тренерский состав?

- Да, возможно, в этом звене есть определенные проблемы. Но опять-таки повторюсь, они только приступили к работе. Привести команду в порядок за год очень трудно. Для этого необходимы год-два. Если команда останется, нужно сделать выводы, чтоб не повторить эти ошибки в предстоящем сезоне.

- Есть мнение, что из I Дивизиона явится совсем новый "Кяпяз"

- Возможно. Это предвидится.