ЧЛ: "Бавария" на выезде обыграла ПСЖ, а "Милан" на своем поле победил "Тоттенхэм"

Германская "Бавария" со счетом 1:0 на выезде обыграла французский "Пари Сен-Жермен" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Германская "Бавария" со счетом 1:0 на выезде обыграла французский "Пари Сен-Жермен" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Как передает Report, мяч на 53-й минуте забил французский полузащитник "Баварии" Кингсли Коман. На второй добавленной ко второму тайму минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник "Баварии" Бенжамен Павар.

Коман является воспитанником ПСЖ, в составе команды он дважды стал чемпионом Франции (2013, 2014). Полузащитник отказался праздновать забитый гол в ворота бывшей команды. В финале Лиги чемпионов сезона-2019/20 гол Комана принес "Баварии" победу над ПСЖ (1:0). На групповом этапе "Бавария" заняла первое место в группе C, ПСЖ стал вторым в группе H.

В другом матче итальянский "Милан" на своем поле со счетом 1:0 обыграл английский "Тоттенхэм". Забитым мячом на 7-й минуте отметился испанец Браим Диас. Ответные матчи в обоих противостояниях пройдут 8 марта в Мюнхене и Лондоне.