Определились соперники "Карабаха" в Лиге чемпионов, а "Габалы", "Интера" и "Нефтчи" - в Лиге Европы - ОБНОВЛЕНО

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Определился соперник клуба "Габала", который будет представлять Азербайджан в Лиге Европы.

Как сообщает Report, это будет команда "Динамо" (Тбилиси, Грузия).

А соперником бакинского клуба "Интер" станет "Лачи" (Албания).

"Нефтчи" встретится с командой "Младост" (Черногория).

*** 15:19

Определился соперник представителя Азербайджана в Лиге чемпионов клуба "Карабах" во втором классификационном туре.

Как сообщает Report, им стала команда "Рудар" (Черногория).

Лига чемпионов

Второй классификационный тур

Хибернианс (Мальта) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль)

АПОЭЛ (Кипр) - "Вардар" (Македония)

"Карабах" (Азербайджан) - "Рудар" (Черногория)

"Сараево" (Босния и Герцеговина) - "Лех" (Польша)

"Марибор" (Словения) - "Астана" (Казахстан)

БАТЭ (Белоруссия) - "Дандалк" (Ирландия)

ХИК (Финляндия) - "Вентспилс" (Латвия)

"Мидтилланд" (Дания) - “Линкольн” (Гибралтар) / “Санта Колома” (Андорра)

"Молде" (Норвегия) - “Пюник” (Армения) / “Фолгор” (Сан-Марино)

"Мальмё" (Швеция) - "Жалгирис" (Литва)

"Селтик" (Шотландия) - "Стярнан" (Исландия)

"Тренчин" (Словакия) - "Стяуа" (Румыния)

"Партизан" (Сербия) - "Дила" (Грузия)

"Лудогорец" (Болгария) - "Милсами" (Молдова)

"Фола" (Люксембург) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)

"Скендербеу" (Албания) - “Крузадерс” (Северная Ирландия) / "Левадия" (Эстония)

B-36 (Фарерские острова) / ТНС (Уэльс) - "Видеотон" (Венгрия)

II классификационный тур

Игры состоятся 14-15 июля и 21-22 июля.

*** 14:50

Состоялся очередной раздел команд, участвующих в Лиге Европы. Как сообщает Report, потенциальными соперниками азербайджанского представителя являются "Ферентсварош" (Венгрия), "Тракай" (Литва), VPS (Финляндия), "Корк Сити" (Ирландия) и "Лачи" (Албания).

"Нефтчи" стала соперником команд "Чукарички" (Сербия), "Гленторан" (Северная Ирландия), "Младост" (Черногория), UCD (Ирландия) или"Партизани" (Албания), а "Габала" - клубам "Вестхем" (Англия), "Динамо" (Тбилиси, Грузия), "Спартак" (Трнава, Словакия), "Валетта" (Мальта) или"Дачиа" (Молдова).

*** 13:53

Состоялось очередной раздел между участниками второго классификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Как сообщает Report, число потенциальных соперников представителя Азербайджана "Карабаха" снизилось до 5.

Это "Сараево" (Босния и Герцеговина), "Астана" (Казахстан), "Рудар" (Черногория), "Вардар" (Македония) и "Гиберниас" (Мальта).

*** 11:20

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Сегодня состоится жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы на сезон 2015/2016. Как сообщает Report, жеребьевка будет проведена в швейцарском городе Ньон.

В жеребьевке, которая начнется в 15.00 по бакинскому времени, будет определен соперник победителя азербайджанской премьер-лиги 2014/2015 "Карабаха". "Карабах" начнет борьбу во втором классификационном раунде и находится в корзине сеяных команд. Азербайджанская команда будет бороться в группе с относительными слабыми командами.

Сеяные и несеяные команды Лиги чемпионов:

Сеяные: "Карабах" (Азербайджан), "Стяуа" (Румыния), "Селтик" (Шотландия), АПОЭЛЬ (Кипр), БАТЕ (Беларусь), "Лудогретс" (Болгария), "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Марибор" (Словения), "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль), "Лех" (Польша), "Партизан" (Сербия), "Мальмё" (Швеция), "Молде" (Норвегия), ХИК (Финляндия), "Мидтиланд" (Дания), "Видеотон" (Венгрия), "Скендербеу" (Албания).

Несеяные: "Сараево" (Босния и Герцеговина), "Вентспилс" (Латвия), "Дила" (Грузия), "Тренчин" (Словакия), "Жалгрис" (Литва), "Астана" (Казахстан), "Милсами" (Молдова), "Рудар" (Черногория), "Вардар" (Македония), "Стярнан" (Исландия), "Фола" (Люксембург), "Дандалк" (Ирландия), "Гиберниас" (Мальта), 4 победителя I классификационного раунда.

Команды, которые начнут первый классификационный раунд в самом престижном турнире континента: "ТНС (Уэльс), “Левадия” (Эстония), “Пюник” (Армения), “Санта Колома” (Андорра), “Крузадерс” (Северная Ирландия), B-36 (Фарерские острова), “Линкольн” (Гибралтар), “Фолгор” (Сан Марино).

Жеребьевка Лиги Европы начнется в 16:00 по бакинскому времени. Представители Азербайджана "Нефтчи" и "Интер" находятся в корзине сеяных команд, а "Габала" - несеяных.

Сеяные: "Нефтчи", "Интер" (Азербайджан), "Вестхем" (Англия), "Шериф" (Молдова), "Русенборг" (Норвегия), "Эльфсборг" (Швеция), "Хайдук" (Сплит, Хорватия), "Аполлон" (Кипр), "Омония" (Кипр), "Слован" (Братислава, Словакия), АИК (Швеция), "Шласк" (Польша), "Жилина" (Словакия), "Актобе" (Казахстан), “Го Ахед Иглз" (Голландия), "Срвена Звезда" (Сербия), "Дербецен" (Венгрия), "Брондбю" (Дания), "Шахтер" (Солигорск, Беларусь), "Динамо" (Тбилиси, Грузия), "Литекс" (Болгария), "Войводина" (Сербия), "Спартак" (Трнава, Словакия), "Ханарфьёрдур" (Исландия), "Сент-Констон" (Шотландия), "Железничар" (Босния и Герцеговина), "Рандерс" (Дания), "Стрёмсгодсет" (Норвегия), "Рейкьявик" (Исландия), "Ягеллония" (Польша), "Ботошани" (Румыния), "Локомотив" (Загреб, Хорватия), “Шемрок Роверс” (Ирландия), "Дюделанж" (Люксембург), "Линфилд" (Северная Ирландия), "Бероэ" (Болгария), "Валетта" (Мальта), "Дифферданж" (Люксембург), "Работнички" (Македония), "Торпедо" (Жодино, Белоруссия), "Абердин" (Шотландия), "Дачия" (Молдова), "Копер" (Словения), "Сент-Патрикс" (Ирландия), "Бейтар" (Иерусалим, Израиль), “Жрински” (Хорватия), “HB Торшавн” (Фарерские острова), "Будучност" (Черногория), "Биркиркара" (Мальта), "Домжале" (Словения), "Вадутс" (Лихтейнштейн).

Несеяные: "Габала" (Азербайджан), "Чукарички" (Сербия), "Селье" (Словения), "Ферентсварош” (Венгрия), "Номме Калью" (Эстония), "Флора" (Эстония), "Сутьеска" (Черногория), "Сконто" (Латвия), "Викиингур" (Фарерские острова), "Ренова" (Македония), "Оддс" (Норвегия), "Кукеси" (Албания), "Шкендия" (Македония), "Кайрат" (Казахстан), "Ордабашы" (Казахстан), MTK (Венгрия), "Ширак" (Армения), "Младост" (Черногория), "Лачи" (Албания),"Улиссес" (Армения), "Сахан" (Молдова), "Гленторан" (Северная Ирландия), VPS (Финляндия), "Динамо" (Батуми, Грузия), "Спартак" (Цхинвали, Грузия), "Силма" (Эстония), "Луситанос" (Андорра), SJK (Финляндия), "Лахти" (Финляндия), "Викингур" (Исландия), "Желгава" (Латвия), "Олимпик" (Сараево, Босния и Герцеговина), NSİ (Фарерские острова), "Сент-Джулия" (Андорра), "Акталнтас" (Литва), "Гленавон" (Северная Ирландия), "Корк Сити" (Ирландия), UCD (Ирландия), "Круоя" (Литва), "Ла Фиорита (Сан Марино), AUK (Уэльс), "Партизани" (Албания), "Прогресс" (Люксембург), "Тракай" (Литва), "Спартакс" (Латвия), "Балзан" (Мальта), Бала Таун" (Уэльс), "Ювенес" (Сан Марино), "Ньютаун" (Уельс), "Алашкерт" (Армения) "Колледж" (Гибралтар), "Черно Море" (Болгария).

Первый матч второго классификационного раунда состоится 14-15 июля, а ответные матчи - 21-22 июля. Первые игры I классификационного раунда Лиги Европы будут проведены 2 июля, а ответные матчи - начнутся 9 июля.