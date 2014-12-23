Чингиз Исмайлов: Я забыл об этом вопросе и не вспоминал о нем

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ "Я получил подобное предложение еще в 1989 году. Тогда нужно было заполнить анкету. Потом сказали, что меня удостоят почетного звания. Это имя предоставляется президентом. Я подумал, что буду удостоен почетного звания тогда, когда меня посчитают достойным его. Я уже забыл про этот вопрос и даже не вспоминал о нем", - отметил в заявлении Report Чингиз Исмайлов, удостоенный президентом страны Ильхамом Алиевым звания "Заслуженный деятель физической культуры и спорта".

По словам 79-летнего спортивного деятеля, о том, что удостоен почетного звания, он узнал от другого человека: "Однажды один уважаемый человек, который раньше был редактором газеты и очень любил спорт, задал мне вопрос о том, почему меня не удостаивают почетного звания? Он сказал: "Как тебе могут присудить звание, если ты не обращаешься в организации?". Мне дали анкету и попросили заполнить ее. Данный вопрос поднимается АФФА и министерством молодежи и спорта. Затем его представляют на рассмотрение Президентского аппарата. Я был дома. Мне позвонил товарищ, работавший в свое время вице-президентом в "Нефтчи". Он поздравил меня, сказав, что меня удостоили почетного звания. Я не знал об этом".

По словам Ч.Исмайлова, в АФФА постоянно вспоминают о нем, приглашают на мероприятия: "Когда я праздновал свое 75-летие меня пригласили в АФФА, организовали мероприятие. Кроме того, я также был приглашен на мероприятие, посвященное 100-летию азербайджанского футбола".