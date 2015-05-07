Чингиз Абдуллаев: Я пришел в "Нефтчи" не для того, чтобы проиграть

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ "Пока все хорошо, мы на третьем месте в Премьер-лиге, четыре раза подряд выходили в финал Кубка Азербайджана. Видимо, это не самый плохой результат". Об этом заявил в интервью Report председатель Наблюдательного совета клуба "Нефтчи" Чингиз Абдуллаев.

Ч.Абдуллаев выразил уверенность в том, что руководимая им команда завоюет путевку в групповой этап Лиги Европы и отметил, что они постараются сохранить третье место в чемпионате страны. Председатель совета также рассказал о бывшем президенте "Нефтчи" Садыге Садыгове. Он отметил, что во времена Садыгова клуб завоевал большие успехи: "Мы ценим это и каждый раз я выражаю ему благодарность за создание такой команды. Хотелось бы, чтобы мы завоевали не меньшее количество кубков. Хотелось бы победить на чемпионате страны и завоевать путевку на кубки Европы".

Он отметил, что пришел в "Нефтчи" не для того, чтобы проиграть: "Как минимум, надо собрать успешную команду и играть".

Ч.Абдуллаев также выразил отношение к информации о назначении близких им людей в Нефтчи". По его словам, он не приводил своих близких ни в клуб, ни в Союз писателей: "Когда мне задают вопрос, хотите ли вы, чтобы ваши сын или дочь стали писателями, я отвечаю, не дай Бог. Я считаю, что это неправильно. Если бы я знал, что мой сын будет таким же нападающим как Роналдо, я бы привел его, чтобы он играл. Но я знаю, что этого не может быть. Привести его, чтобы все испортить? Не надо стараться набивать карманы. В первую очередь, надо думать о работе. Надо работать с профессионалами. Просмотрев анкету Вели Гасымова, я удивился, что такой футболист остался без работы. Я рад, что он будет работать с нами".

В заключение известный писатель рассказал о проблеме болельщиков: "Мы предпринимаем меры в связи с этим. В Наблюдательный совет мы привлекли известных людей. Они тоже создают клубы болельщиков. Я верю, что скоро на стадион будет привлечено больше болельщиков. Считаю, что можно финансировать эти клубы. Однако как профинансировать любовь? Если вас любят, то безвозмездно. Если не любят, сколько ни финансируй, пользы не будет. Поэтому я считаю, что должно быть и то, и другое".