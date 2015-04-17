Чингиз Абдуллаев: Я не беру в "Нефтчи" своих знакомых, друзей или родственников

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ "Конечно же будут предприняты шаги. Мы реорганизуем наш клуб, мы постараемся и обязательно изменим структуру. Конечно будем менять многие подходы". Об этом Report заявил председатель Наблюдательного совета футбольного клуба "Нефтчи" Чингиз Абдуллаев, комментируя свое недавнее назначение и шаги, которые он намерен предпринять на посту председателя.

Ч. Абдуллаев отметил, что в команду будут набираться новые специалисты на основе их способностей и того, какой вклад они могут внести в азербайджанский футбол: "Мы уже привлекли двух, возможно, наиболее известных на сегодняшний день наших футболистов в мире - Вели Гасымова, который играл в Испании и Португалии, и Крамаренко, который не только известен сам, но и его отец был в свое время в звездном составе "Нефтчи". Так что двоих мы уже взяли.

По тем, кого мы уже взяли, вы можете судить, что я не беру своих знакомых, друзей, родственников или просто знакомых, мы берем людей, которые будут работать непосредственно на азербайджанский футбол. И надеемся, что сумеем что-то сделать".

Председатель Наблюдательного совета упомянул и о предстоящей 21 апреля игре с командой "Интер": "У нас 21 апреля будет второй полуфинал, и я надеюсь, что азербайджанский "Нефтчи" сумеет выйти в финал".

Отметим, в рамках первой встречи "Нефтчи" завершил игру с "Интер" на своей площадке со счетом 2:0.