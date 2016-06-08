​Чингиз Абдуллаев: У "Нефтчи" расходов больше - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Интервью информагентству Report председателя Наблюдательного совета клуба "Нефтчи" Чингиза Абдуллаева.

- Несколько дней назад состоялось заседание Наблюдательного совета. Какие вопросы были обсуждены?

- Мы решили, что Вели Гасымов должен остаться на должности главного тренера. Последние игры показали, что он работает хорошо. Поэтому решили, что В.Гасымов должен остаться на этом посту и работать с футболистами. Кроме того, он долгие годы был спортивным директором и хорошо знаком с командой.

- Как по-вашему, удастся ли с Вели Гасымовым добиться успеха в Лиге Европы?

- Мы должны пройти хотя бы два этапа. Однако, хотим продвинуться вперед.

На данный момент В.Гасымов занимает две должности. На заседании Наблюдательного совета мы решили пригласить кого-то на одну из этих должностей, чтобы для нас была помощь.

- Некоторое время назад член Наблюдательного совета Самед Гурбанов подчеркнул важность укрепления всех позиций. Есть ли у Вас кандидаты?

- Естественно... Мы хотим пригласить из-за рубежа 3-4 футболистов. Однако это непросто. В течение нескольких месяцев мы наблюдаем за кандидатами, делаем выбор, ведем переговоры. Естественно, хотим усилить команду. Срок контракта с некоторыми легионерами истек. На их места думаем пригласить новых игроков. Хотим усилить команду. Однако, с первого дня наша линия ясна, в такой команде, как "Нефтчи", которая считается национальным брендом, большинство игроков должны быть азербайджанцами.

Обратите внимание, сколько местных игроков было на финальном матче Кубка Азербайджана в сезоне 2014-2015, и сколько в сезоне 2015-2016. Считаем, что это правильная линия. На данный момент "Нефтчи" одна из самых молодых команд. В настоящее время в основном составе достаточно футболистов в возрасте 20-21 года. Эту линию следует продолжить. Мы не говорим, что легионеры нам не нужны. Естественно, нужны. С другой стороны, нам бы хотелось, чтобы в команде было как можно больше местных футболистов. Мы пытаемся предоставить им возможность для хорошей игры и продолжения карьеры в европейских клубах. Также как и грузинские футболисты выступают на сильнейших чемпионатах. Думаю, что азербайджанские футболисты ничем не хуже их.

- Член Наблюдательного совета Самед Гурбанов заявил, что на повестке дня стоит вопрос перехода в "Нефтчи" игроков из Словении и Португалии. В целом, из каких стран легионеры, с которыми ведутся переговоры?

- Я знаю, что переговоры ведутся с футболистами этих стран. Однако, я юрист, и до заключения контракта их имена разглашать нельзя. Этого не хотят и сами футболисты. Естественно, если переговоры продолжаются, значит, вопрос еще полностью не решен, и говорить что-то пока нельзя.

Однако, мы вели переговоры не только с футболистами Словении и Португалии, но и с игроками других стран. Хотим, чтобы были хорошие игроки.

- Насколько реален переход в "Нефтчи" ушедших из "Интера" Кямрана Агаева и Вугара Надирова?

- Сейчас сказать что-либо по этому поводу не могу, так как они пока не перешли в "Нефтчи". В случае их перехода в команду, я бы коснулся этого вопроса. Я сам не веду переговоры с каким-либо футболистом. Этим занимаются тренеры и пр. Но если сегодня говорят об этом в команде, что же я могу сказать? Если они не перешли, значит стороны не пришли к согласию.

- Стоит ли на повестке вопрос о трансфере попрощавшегося с "Габалой" Руслана Абышова?

- Я осведомлен о варианте перехода Абышова в "Нефтчи". Однако, снова хочу отметить, что мы объявляем о тех, кого берем в команду. Если не берем, что же я могу сказать? Может он сам не захотел, может не получились переговоры? В Наблюдательном совете мы обсуждаем футболистов, с которыми намерены заключить контракт.

- Хотя на заседании Наблюдательного совета был обсужден бюджет, общественность не проинформирована по этому поводу...

- Мы обнародуем бюджет. Хотелось бы поблагодарить компанию SOCAR, которая оказывает нам большую помощь. В первую очередь хотелось бы выразить признательность президенту клуба Садыгу Садыгову. Я всегда говорил и будут говорить, что он сделал для "Нефтчи" очень многое. Однако, у нас были проблемы. Некоторые игроки пожаловались на "Нефтчи". С другой стороны, наша учебно-тренировочная база строится. Строительство должно завершиться в этом году. Большая часть средств выделена на строительство данной базы. Работы там ведутся с большой ответственностью. Мы намерены сдать базу по случаю 80-летия "Нефтчи". Нами будут обнародованы и другие расходы и представлен бюджет в АФФА. Мы станем первым клубом, который опубликует и объявит свой бюджет. Эти заявления обязательно будут, каких-либо проблем нет. Однако, по сравнению с другими клубами, у "Нефтчи" больше расходов, так как основная наша цель заключается в завершении строительства базы. Перед нами поставлена эта задача, которую мы должны выполнить.