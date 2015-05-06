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    Чингиз Абдуллаев избран на новую должность

    Он будет исполнять обязанности президента Международного фонда

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Председатель Наблюдательного совета клуба "Нефтчи" Чингиз Абдуллаев избран на новую должность.

    Как сообщил Report сам Ч.Абдуллаев, он будет исполнять обязанности президента Международного фонда сотрудничества и партнерства Черного моря и Каспийского моря: "Уже принято решение в связи с этим. Через 20 дней я приступаю к исполнению обязанностей".

    Отметим, что Чингиз Абдуллаев является также секретарем Союза писателей Азербайджана, почетным послом Интерпола. 

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