Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Председатель Наблюдательного совета клуба "Нефтчи" Чингиз Абдуллаев избран на новую должность.

Как сообщил Report сам Ч.Абдуллаев, он будет исполнять обязанности президента Международного фонда сотрудничества и партнерства Черного моря и Каспийского моря: "Уже принято решение в связи с этим. Через 20 дней я приступаю к исполнению обязанностей".

Отметим, что Чингиз Абдуллаев является также секретарем Союза писателей Азербайджана, почетным послом Интерпола.