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Четырех польских футболистов исключили из сборной перед ЧМ за пьянство

Четырех польских футболистов исключили из сборной перед ЧМ за пьянство Четырех футболистов юниорской сборной Польши по футболу до 17 лет исключили из команды перед началом Чемпионата мира (ЧМ) из-за неспортивного поведения.
Футбол
7 ноября 2023 г. 11:23
Четырех польских футболистов исключили из сборной перед ЧМ за пьянство

Четырех футболистов юниорской сборной Польши по футболу до 17 лет исключили из команды перед началом Чемпионата мира (ЧМ) из-за неспортивного поведения.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает Польский футбольный союз (PZPN) в соцсети "Х".

Национальная команда проводила сбор в Индонезии перед началом ЧМ. Как отмечают СМИ, после одного из товарищеских матчей четыре игрока самовольно покинули отель, а позже были найдены в нетрезвом виде, один из игроков получил серьезную травму головы.

"В связи с неспортивным поведением и нарушением правил тренерский штаб национальной команды U-17 принял решение об исключении четырех игроков. Оскар Томчик, Филипп Розга, Ян Лабедзкий и Филипп Вольский покинули сборную Польши", - написано в заявлении PZPN.

Чемпионат мира по футболу 2023 года среди команд из игроков не старше 17 лет пройдет с 10 ноября по 2 декабря 2023 года в Индонезии.

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