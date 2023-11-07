Четырех польских футболистов исключили из сборной перед ЧМ за пьянство

Четырех футболистов юниорской сборной Польши по футболу до 17 лет исключили из команды перед началом Чемпионата мира (ЧМ) из-за неспортивного поведения.

Четырех футболистов юниорской сборной Польши по футболу до 17 лет исключили из команды перед началом Чемпионата мира (ЧМ) из-за неспортивного поведения.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает Польский футбольный союз (PZPN) в соцсети "Х".

Национальная команда проводила сбор в Индонезии перед началом ЧМ. Как отмечают СМИ, после одного из товарищеских матчей четыре игрока самовольно покинули отель, а позже были найдены в нетрезвом виде, один из игроков получил серьезную травму головы.

"В связи с неспортивным поведением и нарушением правил тренерский штаб национальной команды U-17 принял решение об исключении четырех игроков. Оскар Томчик, Филипп Розга, Ян Лабедзкий и Филипп Вольский покинули сборную Польши", - написано в заявлении PZPN.

Чемпионат мира по футболу 2023 года среди команд из игроков не старше 17 лет пройдет с 10 ноября по 2 декабря 2023 года в Индонезии.